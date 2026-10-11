Bản tin sáng 11/10: Miền Bắc nắng hanh, Hà Nội tăng lên 32 độ; Hơn 5.000 người Hà Nội tìm đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh; Tổng thống Trump nói Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới