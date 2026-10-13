Bản tin sáng 13/10: Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi giữa ồn ào lộ nhóm chat nói xấu; Bên trong đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Nha Trang vừa ra mắt có gì đặc biệt?; Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ quyết định tham gia không kích cùng Ảrập Xêút