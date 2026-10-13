Bản tin trưa 13/10: Người đàn ông bị xe cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường;Ông Zelensky nói Mỹ nên ký thỏa thuận diesel với Ukraine thay vì Nga; Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ quyết định tham gia không kích cùng Ảrập Xêút