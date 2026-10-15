Bản tin cuối ngày 15/10: Hai cô gái đi SH lạng lách ở Hà Nội bị phạt hơn 36 triệu đồng; Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải, tài xế rời khỏi hiện trường; Khởi tố 10 người sửa kết quả quan trắc môi trường ở Bắc Ninh