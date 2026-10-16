Bản tin cuối ngày 17/10: Tạm giữ người đàn ông xăm trổ có 3 tiền án, đập phá ô tô ở Hà Nội; Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng; Iran tuyên bố các tàu chiến Mỹ đã rút lui hơn 500km khỏi bờ biển nước này