Bản tin trưa 16/10: Theo dõi camera, sát hại vợ hờ tại nhà nghỉ; Học sinh lớp 1 tử vong sau tai nạn tại sân trường ở Hải Phòng; Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, nghi phạm 16 tuổi bị bắn hạ