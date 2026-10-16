Bản tin sáng 16/10: Hoa sữa nở rộ ở TPHCM, người thích thú kẻ than trời; Công viên ở Bắc Ninh thành điểm tụ tập livestream, nhảy múa kỳ dị gây bức xúc; Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, nghi phạm 16 tuổi bị bắn hạ