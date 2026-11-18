Bản tin sáng 18/11: 'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản hầu tòa; Không khí lạnh về, miền Bắc mưa giông chuyển rét; Xác minh khoảng 20 học sinh nhập viện có triệu chứng giống nhau; Jensen Huang xin lỗi, tuyên bố sẵn sàng trở lại ghế CEO