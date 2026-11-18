Bản tin chiều 18/11: Công an Đồng Nai thông tin vụ bắn giám đốc công ty rồi tự sát; Truy tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội; Ông Putin tuyên bố hợp tác Nga - Trung Quốc 'đang trên đà đi lên'