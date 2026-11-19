Bản tin cuối ngày 19/11: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng 2 tấm bia khắc tên, đơn vị; 5 cựu thành viên tổ trật tự đô thị ở TPHCM lĩnh án vì nhận hối lộ; Elon Musk hối tiếc vì chi bộn tiền ủng hộ đảng của ông Trump