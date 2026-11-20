Bản tin trưa 20/11: Cháy xuyên đêm tại nhà máy giấy lớn nhất Cần Thơ; Ông Putin nói Ukraine đã bác bỏ đề xuất thỏa hiệp của Mỹ; Iran bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ về vũ khí sinh học