Bản tin cuối ngày 23/11: Giám đốc công ty ở Đồng Nai bị bắn tại phòng làm việc đã tử vong; Ukraine tung video xác nhận đánh chìm tàu chiến Nga tại Libya; Lamine Yamal báo tin xấu cho Barca trước trận Cúp C1