Bản tin cuối ngày 26/10: Bắt giữ 20 người trong sới bạc giữa rừng, kẻ cầm đầu thủ súng; Nữ sinh lớp 10 bị bạn túm tóc, tát và quật ngã giữa lớp học tại Nghệ An; Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran 'trong vòng 96 giờ'