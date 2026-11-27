Bản tin cuối ngày 27/11: Một người đàn ông ở Hà Nội đe dọa đại úy CSGT, ép đưa tiền; Master Anh Đức bị khởi tố; Iran khai hỏa, buộc máy bay F-16 Mỹ phải từ bỏ nhiệm vụ