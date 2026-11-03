Bản tin cuối ngày 3/11: Công an làm việc với người liên quan clip 'bắt tại trận' trên ô tô; Công an TPHCM tiếp nhận 22 công dân bị Mỹ trục xuất; Ngoại trưởng Nga phản bác những lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine của EU