Bản tin cuối ngày 5/10: Người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo trên đường về, bé 6 tuổi tử vong; 8 thanh thiếu niên bị bắt vì dàn cảnh, dùng kiếm cướp xe máy; Estonia đưa quân áp sát Nga, mở rộng năng lực tấn công tầm xa