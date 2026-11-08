Bản tin cuối ngày 8/11: Khởi tố, bắt tạm giam “Cậu Tuấn Cửa Ông”, thu 10 khẩu súng tự chế; Thời khắc Nga phóng tàu vũ trụ quân sự lên quỹ đạo; Mỹ nhắm mục tiêu vào các tuyến tiếp tế trên bộ của Iran