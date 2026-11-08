Bản tin sáng 8/11: Người dân tất bật dỡ nhà, trả mặt bằng làm nút giao An Phú; Miền Bắc đón rét đầu mùa, Trung Bộ mưa lớn dồn dập; Lăn quả bình bát nướng để tan bướu cổ: Bác sĩ nói gì?