Bản tin trưa 08/11: 30 con trâu tại một xã bị sùi bọt mép, chết bất thường; Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị phạt vì nói tiếng Nga; Xả súng ở quảng trường tại Ba Lan, nhiều người thiệt mạng