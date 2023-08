- Việt Nam muốn bán điện sạch sang Singapore

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện nhiều địa phương tại Việt Nam quan tâm tới khả năng xuất khẩu năng lượng tái tạo sang Singapore. Lĩnh vực năng lượng là trụ cột hợp tác mới rất quan trọng được bổ sung trong Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore với nhiều tiềm năng hợp tác. (Xem thêm)

- Bộ Công Thương: Tư nhân được đầu tư truyền tải, điện tái tạo phải đàm phán giá

Bộ Công Thương khẳng định Luật Điện lực không quy định phạm vi độc quyền nhà nước trong đầu tư lưới điện truyền tải, các dự án điện tái tạo sẽ phải đàm phán giá với EVN. Quan điểm này được Bộ Công Thương nêu rõ khi phản hồi các ý kiến tại bản tổng hợp góp ý và tiếp thu, giải trình đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp. (Xem thêm)

Điện tái tạo phải đàm phán giá

- Giá LNG nhập khẩu đắt gấp 1,5 lần khí nội địa, EVN lo khó cân đối tài chính

Trong báo cáo vừa gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu những vướng mắc khi sắp tới nhiều nhà máy turbine khí trong nước sẽ phải sử dụng bổ sung nhiên liệu khí LNG nhập khẩu. Theo tính toán của EVN, giá khí LNG về đến Việt Nam cao gấp 1,5 lần giá khí nội địa, dẫn tới tăng chi phí phát điện của các nhà máy và mua điện của EVN trong bối cảnh cân đối tài chính khó khăn. (Xem thêm)

- Việt Nam đã xuất khẩu 5,35 triệu tấn gạo

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 15/8, nước ta đã xuất khẩu 5,35 triệu tấn gạo, thu về 2,88 tỷ USD. Còn theo tính toán từ Bộ NN-PTNT, năm 2023, nước ta có thể xuất khẩu khoảng 7,5-8 triệu tấn gạo. Trừ số gạo đã xuất khẩu 5,35 triệu tấn, Việt Nam còn khoảng 2,15-2,65 triệu tấn gạo các loại để xuất khẩu từ nay đến cuối năm. (Xem thêm)

- 8 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất từ trước đến nay

Trong 8 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 103.658 doanh nghiệp. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay. (Xem thêm)

- Vốn đầu tư nước ngoài 8 tháng đạt hơn 18 tỷ USD

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỷ USD. (Xem thêm)

- PG Bank triệu tập họp bất thường, muốn đổi tên ngân hàng

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa có thông báo triệu tập họp cổ đông bất thường vào ngày 23/10. Phiên họp sẽ bàn về việc kiện toàn nhân sự; tăng vốn điều lệ; thay đổi tên thương mại, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 cùng một số nội dung khác (theo Dân Trí).

- Vợ, con, em chủ tịch HĐTV cùng làm sếp: Sở Nội vụ yêu cầu kiểm điểm sai phạm

Sở Nội vụ Thanh Hóa đã yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm nhiều người nhà của Chủ tịch HĐTV Công ty Sông Chu giữ chức vụ chủ chốt. (Xem thêm)

- Vụ hàng nghìn tấn đu đủ không thể bao tiêu: Bất ngờ bán giá gấp đôi

Sau khi doanh nghiệp đền bù cho các hộ nông dân trồng đu đủ ở Nghệ An 225 triệu đồng/ha vì không thể bao tiêu sản phẩm thì bất ngờ, gần 1 tuần qua giá đu đủ tăng gấp đôi. (Xem thêm)

- Chậm nộp hơn 38 tỷ tiền thuế, nữ giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh 3 năm

Một doanh nghiệp may mặc tại TP.HCM hiện chậm nộp hơn 38 tỷ tiền thuế. Do đó, nữ giám đốc công ty bị tạm hoãn xuất cảnh tới 8/2026. Liên quan đến nợ đọng thuế, trong báo cáo 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.HCM cho biết, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tính đến hết ngày 30/6/2023 là 53.022 tỷ đồng, tăng 16,6% so với thời điểm 31/12/2022, tương ứng 7.565 tỷ đồng. (Xem thêm)

- Công ty của vợ ca sĩ Khánh Phương thoái sạch vốn khỏi Sông Đà 1.01

Giữa lùm xùm bị hàng trăm nhà đầu tư đòi tiền, Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy (vợ ca sĩ Khánh Phương) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo đã thoái sạch vốn tại CTCP Sông Đà 1.01 (theo Tiền Phong).

Trên thị trường chứng khoán, phiên 28/8, chỉ số VN-Index tăng 18,35 điểm, lên 1.201,72 điểm. Đáng chú ý, trong nhóm VN30, không có mã nào giảm giá, có tới 28 mã tăng giá.

Giá xăng dầu hôm nay 28/8 trên thị trường thế giới đi lên do nguồn cung hạn chế. Tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng khá mạnh, tới 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào. Trong khi đó, giá vàng nhẫn có chiều hướng đi xuống.

Giá USD tự do hôm nay tăng mạnh, tới 210 đồng ở chiều mua vào. Giá USD tại các ngân hàng cũng tăng mạnh, vượt 24.200 đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm. Còn giá USD quốc tế đi ngang.

Lãi suất ngày 28/8 chứng kiến thêm một loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động. Sau khi OceanBank và NCB cùng điều chỉnh giảm, hiện chỉ còn 3 ngân hàng duy trì mức lãi suất 7%/năm.