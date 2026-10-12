Bản tin sáng 12/10: Bão có khả năng đổ bộ đất liền trong 1 tháng tới?; Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng; Thắng 'Ật' vừa bị khởi tố là ai?; Tổng thống Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga