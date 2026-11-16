Bản tin sáng 16/11: El Nino rất mạnh, Việt Nam đối mặt mùa đông khác thường; Phim có diễn viên Hồng Đào đóng thu gần 40 tỷ, 'Chị chị em em 3' giảm nhiệt; Jensen Huang bàn bạc với đồng minh về khả năng trở lại ghế CEO Nvidia