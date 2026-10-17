Bản tin sáng 17/10: Khởi tố người đàn ông đánh tài xế sau va chạm; Miền Bắc nắng 34 độ kéo dài, Nam Bộ mưa to cục bộ; Giáo viên TPHCM làm gì dịp hè để được tính thu nhập tăng thêm hàng chục triệu?; Thư ký báo chí Nhà Trắng rời vị trí chỉ sau 5 ngày