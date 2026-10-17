Bản tin chiều 17/10: Lừa lấy ô tô của bạn đi cầm cố, rồi trộm lại để trả; Người đàn ông cởi trần, cầm thanh kim loại đập phá kính 2 ô tô lúc nửa đêm; Ukraine muốn châu Âu cung cấp 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ Euro và tài sản của Nga