Bản tin trưa 17/10: Cháy lớn tại quán massage 3 tầng ở TPHCM; Thư ký báo chí Nhà Trắng rời vị trí chỉ sau 5 ngày; Ông Trump tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga