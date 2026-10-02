Bản tin sáng 2/10: Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt; Hai đợt không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc sắp se lạnh; Cảnh nửa đêm cẩu ô tô khỏi nước ngập, trăm xe máy xếp hàng chờ sửa ở TPHCM; 4 lầm tưởng về canxi bạn cần ngừng tin