Bản tin sáng 25/11: Sau vụ nổ khí gas ở Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC đưa khuyến cáo; Miền Bắc rét nhất đợt, Trung Bộ mưa rất lớn; Công an Hải Phòng bác thông tin bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận; Ukraine bị tố phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Trump