Bản tin chiều 25/10: Tai nạn xe máy lúc rạng sáng ở Hải Phòng, bốn người tử vong; Cảnh sát giải cứu người phụ nữ nước ngoài rơi xuống hố sâu ở Đà Lạt; Iran bắn rơi máy bay không người lái LUCAS của Mỹ