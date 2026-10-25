Bản tin trưa 25/10: Cảnh sát giải cứu người phụ nữ nước ngoài rơi xuống hố sâu; Hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp; Ông Trump nêu lý do ngừng nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo Iran