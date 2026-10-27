Bản tin sáng 27/10: Không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa lớn dồn dập; Biệt thự chục tỷ nuôi gà trong khu đô thị ở Bắc Ninh; Cảnh khiến người đi đường lắc đầu ngán ngẩm trên Quốc lộ 80; Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026