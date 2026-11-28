Bản tin sáng 28/11: Không khí lạnh tràn miền Bắc, Trung Bộ mưa lớn tầm tã; Chung cư được cho thuê theo ngày, căn hộ nào có cơ hội tăng giá thuê?; Tổng thống Ukraine thất vọng khi ông Trump gọi ông Putin là 'bạn'