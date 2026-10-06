Bản tin sáng 6/10: Dẫn giải bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai tới tòa; Trung Bộ mưa lớn dữ dội, miền Bắc se lạnh; Bộ GD-ĐT siết quy định mới sau nhiều lùm xùm suất ăn bán trú; Mỹ theo dõi sát sự cố tại phòng thí nghiệm dịch hạch ở Nga