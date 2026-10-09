Bản tin sáng 9/10: Cháy cửa hàng bán xe máy ở Hà Nội, hàng chục SH bị thiêu rụi; Sau ngày 15/11, quỹ phụ huynh đã thu sẽ được xử lý thế nào?; Ông Trump tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ Mỹ; 5 sai lầm khi ăn chay