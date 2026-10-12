Bản tin trưa 12/10: Lời khai người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô ở Hà Nội; Tổng thống Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga; Houthi tiếp tục tấn công sân bay ở Ảrập Xêút, Iran phủ nhận liên quan