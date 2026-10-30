Bản tin trưa 30/10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; Ông Kim Jong Un chỉ đạo Triều Tiên thúc đẩy tích hợp AI vào vũ khí; Israel hoàn tất kiểm phiếu, khối của ông Netanyahu dẫn đầu