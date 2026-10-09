Bản tin trưa 9/10: Khởi tố 2 người dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo; Ukraine đề xuất với Mỹ cách buộc Nga tham gia đàm phán; Mỹ áp thêm trừng phạt với 'hạm đội bóng tối' của Iran