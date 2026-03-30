Ngày 30/3, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An (TP Huế) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm, các lực lượng đã tìm thấy bé trai 5 tuổi đi lạc và đưa về với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 ngày 29/3, cháu L.G.P. (trú thôn Bạch Thạch, xã Lộc An) sang nhà hàng xóm chơi. Do hoảng sợ khi thấy chó sủa, cháu bỏ chạy lên khu đồi gần đó rồi mất tích.

Cháu bé được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: G.X

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhờ người dân hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều lực lượng bao gồm công an, Ban Chỉ huy quân sự xã, cảnh sát PCCC và CNCH cùng đông đảo người dân được huy động tìm kiếm cháu bé. Mọi người chia thành nhiều mũi, tỏa ra các hướng để tìm kiếm ngay trong đêm.

Đến khoảng 1h05 ngày 30/3, tổ tìm kiếm phát hiện cháu bé tại khu đồi phía sau nhà hàng xóm, cách vị trí ban đầu khoảng 500m. Lúc này, cháu bé có biểu hiện hoảng loạn nhưng sức khỏe ổn định, không bị thương.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu bé cho gia đình.