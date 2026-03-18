Bất ngờ mất tích

Giữa trưa, anh Nguyễn Hồng Trường (SN 1975, thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vội dừng chiếc xe máy gắn bảng thông tin tìm mẹ, nghe điện thoại trong tâm trạng lo lắng.

Anh cho biết đang trên đường tìm mẹ là bà Trần Thị Thạch (SN 1956), rời khỏi nhà từ ngày 9/2/2026 đến nay vẫn chưa có thông tin.

Anh Trường trên đường đi tìm người mẹ rời khỏi nhà từ ngày 9/2 đến nay chưa có tin tức

Trước đó, bà Thạch sống cùng gia đình người con trai thứ ba (em trai anh Trường) tại Đồng Nai. Trước tết Bính Ngọ 2026, người con này đưa bà về quê đón Tết và tổ chức mừng thọ.

Đêm 9/2, sau bữa tối, bà về ngủ nhờ nhà em gái, chung phòng với hai cháu gái đang học đại học. Bà nằm phía ngoài, hai cháu nằm phía trong.

Khoảng 23h, hai cháu ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, mọi người không thấy bà Thạch, gọi tìm cũng không có phản hồi.

Trích xuất camera, gia đình phát hiện lúc 2h53 bà đi ra phía cổng nhưng cổng bị khóa. Trong sân có đoạn tường thấp khoảng 80-90cm, nên gia đình nghi bà đã trèo qua vị trí này, song camera không ghi lại được do bị khuất tầm nhìn.

Phát hiện bà Thạch mất tích, gia đình anh Trường chia nhau gọi điện hỏi thăm nhà bà con, hàng xóm. Không có kết quả, gia đình anh chia nhau đi tìm khắp nơi.

Anh Trường chia sẻ: “Mẹ tôi rời khỏi nhà trước tết Nguyên đán nên cả nhà tôi không có Tết. Mùng 1 Tết, tôi lang thang trong rừng, trong núi tìm mẹ.

Trở về nhà, thấy quần áo mẹ vẫn còn đó nhưng không thấy người đâu, tôi lại nóng lòng, buồn bã không chịu được mà rong ruổi đi tìm.

Để mọi người chú ý, anh gắn tấm bảng ghi nội dung tìm mẹ lên chiếc xe máy trong lúc di chuyển trên các tuyến đường

Sau đó, hàng xóm, cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ gia đình tôi tìm mẹ. Mọi người chia nhau tìm kiếm ở các khu vực sông hồ, kênh rạch, đồi núi, rừng sâu… Nhưng sau ngày dài tìm kiếm, mọi người đều không ghi nhận dấu vết nào của bà”.

Mong đoàn tụ

Không từ bỏ hy vọng, gia đình anh Trường đăng thông tin tìm mẹ lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Khi rời khỏi nhà, bà Thạch mặc áo len tím nhạt, quần lửng hoa.

Anh Trường vẫn rong ruổi khắp nơi, gắn bảng tìm mẹ trên xe máy, đi qua nhiều tuyến đường để dò hỏi.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người đã liên hệ, cung cấp manh mối về bà Thạch.

Mới đây, có người cho biết từng gặp người có ngoại hình giống bà Thạch ở vùng biển xã Thạch Khê. Nhận tin, anh Trường lập tức lên đường tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bà Thạch trước khi rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình

Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã tìm nhiều cách nhưng vẫn chưa có tung tích của mẹ, nên bất cứ thông tin nào tôi cũng lần theo.

Mẹ tôi chỉ suy giảm trí nhớ, còn sức khỏe tốt, không bệnh tật, trước đây vẫn đi bộ 4-5km mỗi ngày. Tôi hy vọng bà chỉ đi lạc và vẫn an toàn.

Bố đã mất, chúng tôi chỉ còn mẹ. Nay bà mất tích, cả gia đình vô cùng lo lắng, mong cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm”.

Đại diện Công an xã Thạch Xuân xác nhận bà Trần Thị Thạch mất tích từ rạng sáng 9/2. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã đã phối hợp với dân quân, người thân và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tung tích của bà Thạch; công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Độc giả có tin tức về bà Trần Thị Thạch (SN 1956) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình anh Nguyễn Hồng Trường (SN 1975, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) qua số điện thoại: 0986604873 hoặc Công an xã Thạch Xuân qua số điện thoại: 0943296796.

Ảnh: Gia đình cung cấp