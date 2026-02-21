Tối 21/2, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 18h cùng ngày, một vụ lật tàu chở khách đã xảy ra tại khu vực hồ Thác Bà thuộc địa bàn xã Bảo Ái, khiến 6 người mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích. Ảnh: XĐ

"Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương xác định 6 người mất tích đều là công dân xã Cảm Nhân. 17 người còn lại đã được cứu hộ lên bờ an toàn", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, xã Cảm Nhân đã huy động lực lượng phối hợp cùng các đơn vị chức năng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.