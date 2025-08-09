Liên quan đến công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 theo Luật Đất đai năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TPHCM vừa kiến nghị UBND Thành phố phương án thực hiện.

Theo Sở NN&MT, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, trên địa bàn TPHCM vẫn đang áp dụng 3 bảng giá đất điều chỉnh khác nhau, tương ứng với địa giới hành chính của TPHCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Ba bảng giá đất này đã được xây dựng theo từng tuyến đường cụ thể và sẽ áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Sở NN&MT trình UBND TPHCM hai phương án xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ đầu năm 2026. Ảnh: Anh Phương

Để xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Luật Đất đai năm 2024, từ nay đến thời hạn trên chỉ còn hơn 100 ngày làm việc để hoàn tất các thủ tục: lựa chọn nhà thầu, khảo sát thông tin, điều chỉnh giá đất, công bố lấy ý kiến, tổng hợp và trình UBND TPHCM phê duyệt.

Sở NN&MT cho rằng thời gian gấp rút sẽ gây khó khăn cho việc đăng thông tin mời thầu. Thậm chí, nếu chưa chọn được nhà thầu tư vấn, có thể phải tổ chức đấu thầu lại. Do đó, cơ quan này kiến nghị UBND TPHCM xem xét 2 phương án:

Phương án 1: Cho phép chỉ định thầu để chọn đơn vị tư vấn xây dựng bảng giá đất lần đầu.

Phương án 2: Giữ nguyên 3 bảng giá đất điều chỉnh tại các địa phương trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá đất lần đầu áp dụng chung cho TPHCM cho đến khi ban hành bảng giá đất mới.

Trong hai phương án trên, Sở NN&MT cho rằng phương án 2 là giải pháp phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế. Việc giữ nguyên giá đất từng khu vực trước khi sáp nhập sẽ giúp ổn định, sau đó khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức và dữ liệu đồng bộ sẽ tiến hành điều chỉnh.