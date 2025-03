Hôm nay (ngày 6/3) Công an TPHCM cho biết, đã phá thành công vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng do nhóm người Trung Quốc thực hiện, có sự tiếp sức của một số người Việt nhắm vào một người Trung Quốc khác.

Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 5 người gồm: Ma Cai (49 tuổi), Fan GuoHui (39 tuổi), Li Chuang (47 tuổi, cùng mang quốc tịch Trung Quốc), Lê Thị Bích Xuyên (35 tuổi, quê Cần Thơ), Huỳnh Văn Toàn (30 tuổi,quê Bình Định) về tội Bắt người trái pháp luật.

Các đối tượng chủ mưu vụ bắt cóc, tống tiền, trong ảnh là đối tượng Ma Cai. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Fan GuoHui. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Li Chuang. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, công an cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, quê Bình Định) về tội “Bắt người trái pháp luật”.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhận được tin báo về vụ bắt cóc và tống tiền do nhóm người Trung Quốc thực hiện, có sự tiếp sức của người Việt. Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Bộ Công an điều tra, truy xét.

Nhóm 3 đối tượng người Việt giúp sức (từ trái qua phải) gồm: Lê Thị Bích Xuyên, Huỳnh Văn Toàn và Nguyễn Thanh Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin của người dân, lực lượng công an đã lần ra manh mối, xác định nhóm 6 đối tượng nói trên đã thực hiện vụ bắt cóc, tống tiền và đang giam giữ nạn nhân tại khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, tiếp giáp huyện Hóc Môn.

Lực lượng công an đã bao vây khu vực, lên kế hoạch giải cứu con tin. Nhận định đây là nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh, có hung khí, công an đã lên phương án tác chiến kỹ lưỡng.

Cuối cùng, công an đã bất ngờ ập vào, bắt giữ toàn bộ đối tượng, giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Công an bắt giữ Li Chuang. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, 3 đối tượng cầm đầu là Ma Cai, Fan GuoHui và Li Chuang đã lên kế hoạch bắt cóc, uy hiếp, đe dọa nạn nhân, yêu cầu chuyển 600.000 USD tiền mã hóa (tương đương 10 tỷ đồng).

Do không thông thạo địa bàn, nhóm người Trung Quốc đã thuê nhóm người Việt Nam theo dõi, cung cấp thông tin về nạn nhân. Nhóm người Trung Quốc đã trả công hàng chục triệu đồng cho nhóm người Việt.

Công an bắt giữ Ma Cai và Fan GuoHui. Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng 28/2, khi nạn nhân vừa xuống ô tô, Fan GuoHui cùng nhóm người Việt áp sát, bắt giữ, đưa lên ô tô chở đi. Ma Cai và Li Chuang đi xe máy theo sau để cảnh giới.

Nhóm đối tượng đưa nạn nhân về khu vực vùng ven, nhốt lại, uy hiếp để tống tiền. Tuy nhiên, âm mưu của chúng đã bị công an triệt phá.

Hiện, vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.