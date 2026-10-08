 Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất 

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CAHN và những thăng trầm thời chuyển giao
CAHN và những thăng trầm thời chuyển giao
Trong niềm vui vỡ òa với chức VĐQG 1984, lần đầu đăng quang sau ngày đất nước thống nhất, không ai có thể hình dung ngay sau đỉnh cao chói lọi của một thế hệ vàng CAHN là quãng thời gian đi xuống.