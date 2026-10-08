Lịch thi đấu V-League 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 3 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất
Trong niềm vui vỡ òa với chức VĐQG 1984, lần đầu đăng quang sau ngày đất nước thống nhất, không ai có thể hình dung ngay sau đỉnh cao chói lọi của một thế hệ vàng CAHN là quãng thời gian đi xuống.
Ba cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc được xác định rõ chấn thương cùng dự kiến ngày hồi phục.
Đình Bắc phải ngồi ngoài trong 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup 2027, một khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam ở giải đấu này.
Tuyển Việt Nam thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026 không phải cú sốc, điều cần quan tâm là HLV Kim Sang Sik sẽ thay đổi thế nào khi các đối thủ trong khu vực đang tiến lên.