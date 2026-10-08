Ba cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc được xác định rõ chấn thương cùng dự kiến ngày hồi phục.

Sau khi chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra tình trạng chấn thương tại bệnh viện. Trước đó, cả hai đều không thể ra sân ở trận tranh giải Ba với Malaysia.

Theo kết quả kiểm tra, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng mới có thể trở lại tập luyện.

VFF cập nhật tình hình chấn thương của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, do cầu thủ này đã có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Một trường hợp chấn thương khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo đánh giá, Xuân Son dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Hiện tại, tiền đạo này đang điều trị tại CLB nhằm thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình hồi phục.

Như vậy, Xuân Son khó có thể hội quân ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới, đồng thời chạy đua với thời gian trước VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Nếu tiền đạo Thép Xanh Nam Định không kịp hồi phục, đây sẽ là tổn thất rất lớn với tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Hoàng Hên và Tài Lộc có thể kịp tham dự Asian Cup 2027, nhưng cả hai phải nhanh chóng lấy lại phong độ để sẵn sàng lên đội tuyển.