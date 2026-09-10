Lịch thi đấu V-League 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 2 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng 3 V-League 1 2026/27
Nhà ĐKVĐ CAHN có trận đấu không dễ dàng, nhưng với bản lĩnh ngôi sao vẫn vượt qua Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 1 LPBank V-League 2026/27.
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2026/27 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2026/27, đầy đủ và chính xác.
Trên sân nhà, Đồng Nai thúc thủ 0-2 trước Thể Công Viettel trong ngày ra quân LPBank V-League 2026/27.