Bánh gạo KOJIKY giòn ngon, đa hương vị, bao bì trẻ trung
Bánh gạo KOJIKY được làm từ 100% gạo Nhật Japonica cao cấp, mang đến độ giòn rụm đặc trưng, thơm ngon tự nhiên và cảm giác nhẹ bụng khi thưởng thức. Với âm thanh giòn tan vui tai mỗi lần cắn, bánh gạo KOJIKY nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ.
Với đa dạng hương vị hấp dẫn, bánh gạo KOJIKY phù hợp nhiều đối tượng sử dụng khác nhau như: nhóm bạn trẻ, gia đình hay dân văn phòng bận rộn.
Thưởng thức KOJIKY trong nhiều khoảnh khắc
Bánh gạo KOJIKY là đồ ăn nhẹ phù hợp trong lúc học tập hay bữa xế chiều của dân văn phòng, là món ăn “chill” khi xem phim hay khi ở nhà với gia đình.
Nhờ bao bì dạng túi tiện lợi, dễ mang theo, KOJIKY phù hợp để chia sẻ trong chuyến đi chơi, buổi dã ngoại cuối tuần.
Bánh gạo giòn là lựa chọn hoàn hảo khi xem phim cùng bạn bè hoặc người thân. Đặc biệt, vị rong biển và vị phô mai rất “hợp mood” xem phim tại nhà.
KOJIKY hiện đã có mặt tại nhiều kênh phân phối. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm để trải nghiệm vị giòn ngon chuẩn Nhật cùng sự tiện lợi cho bữa phụ hằng ngày.
Website: https://keki.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/kekivietnam.official
TikTok Shop: https://vt.tiktok.com/ZSSBGjBM7/?page=TikTokShop
Shopee: https://shopee.vn/banhgaokekivietnam
|
Bánh gạo Nhật KOJIKY - Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Keki Việt Nam
Công ty Cổ phần Keki Việt Nam - doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm bánh gạo ăn liền tại Việt Nam. Với Nhà máy Bánh Gạo Hải Phòng công suất 20 tấn/ngày, Keki Việt Nam sở hữu hệ thống sản xuất hiện đại, cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế
Nhà máy sản xuất: Thửa đất số 1488, tờ bản đồ số 09, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng
Email: info@keki.vn
Hotline mua hàng: 091 336 4696
Zalo OA: Keki VietNam