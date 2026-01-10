Bánh gạo Nhật Kojiky được giới trẻ yêu thích

Bánh gạo KOJIKY giòn ngon, đa hương vị, bao bì trẻ trung

Bánh gạo KOJIKY được làm từ 100% gạo Nhật Japonica cao cấp, mang đến độ giòn rụm đặc trưng, thơm ngon tự nhiên và cảm giác nhẹ bụng khi thưởng thức. Với âm thanh giòn tan vui tai mỗi lần cắn, bánh gạo KOJIKY nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Với đa dạng hương vị hấp dẫn, bánh gạo KOJIKY phù hợp nhiều đối tượng sử dụng khác nhau như: nhóm bạn trẻ, gia đình hay dân văn phòng bận rộn.

Bao bì bánh gạo KOJIKY được thiết kế trẻ trung, túi nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt thu hút người dùng.

Thưởng thức KOJIKY trong nhiều khoảnh khắc

Bánh gạo KOJIKY là đồ ăn nhẹ phù hợp trong lúc học tập hay bữa xế chiều của dân văn phòng, là món ăn “chill” khi xem phim hay khi ở nhà với gia đình.

Nhờ bao bì dạng túi tiện lợi, dễ mang theo, KOJIKY phù hợp để chia sẻ trong chuyến đi chơi, buổi dã ngoại cuối tuần.

Bánh gạo giòn là lựa chọn hoàn hảo khi xem phim cùng bạn bè hoặc người thân. Đặc biệt, vị rong biển và vị phô mai rất “hợp mood” xem phim tại nhà.

KOJIKY hiện đã có mặt tại nhiều kênh phân phối. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm để trải nghiệm vị giòn ngon chuẩn Nhật cùng sự tiện lợi cho bữa phụ hằng ngày.

Website: https://keki.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kekivietnam.official

TikTok Shop: https://vt.tiktok.com/ZSSBGjBM7/?page=TikTokShop

Shopee: https://shopee.vn/banhgaokekivietnam