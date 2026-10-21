ẤN ĐỘ - Một chiếc SUV Mahindra Thar bất ngờ rơi bánh sau khi đang chạy trên cao tốc ở tốc độ khoảng 95 km/h. Chủ xe cho rằng các ốc bánh có thể chưa được siết chặt đúng cách sau khi cân chỉnh và cân bằng bánh xe.

Theo trang tin ô tô Cartoq, sự việc được chủ xe Mahindra Thar tên Kalyan Reddy chia sẻ trên Instagram ngày 20/10/2026, kèm video ghi lại tình huống bánh xe tách khỏi chiếc SUV đang di chuyển trên đường cao tốc ở Ấn Độ.

Chủ xe cho biết, anh vừa đưa chiếc Mahindra Thar đi cân chỉnh góc đặt bánh xe và cân bằng bánh. Sau khi nhận xe trở lại và tiếp tục sử dụng, chiếc SUV bắt đầu rung lắc bất thường khi đang chạy với tốc độ khoảng 95 km/h.

Một phương tiện đi phía sau cũng phát hiện bánh xe có dấu hiệu chao đảo và cảnh báo tài xế. Chủ xe sau đó giảm tốc độ, hướng xe về phía lề đường để tìm cách dừng lại. Tuy nhiên, bánh sau bên phải, phía hành khách, bất ngờ bung hoàn toàn khỏi xe và tiếp tục lăn về phía trước do quán tính.

Hình ảnh trong video cho thấy bánh xe lăn dọc lề đường, đi sát một con bò đang nằm bên đường nhưng may mắn không va trúng. Sau đó, bánh xe tiếp tục lăn qua đường cao tốc sang làn đối diện, tạo ra nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khác.

Xem video:

Sự cố không gây thương tích cho người trên xe hay những người liên quan. Tuy nhiên, tình huống cho thấy hậu quả tiềm ẩn nghiêm trọng khi bánh xe bất ngờ tách khỏi phương tiện đang chạy ở tốc độ cao.

Theo nhận định của chủ xe, nguyên nhân có thể nằm ở khâu lắp lại bánh sau khi thực hiện dịch vụ cân chỉnh và cân bằng bánh xe. Anh cho rằng các ốc cố định bánh có thể đã không được siết chặt đúng cách.

Đây hiện mới là giả thuyết từ phía chủ xe, chưa phải kết luận kỹ thuật độc lập về nguyên nhân sự cố.

Khi bánh xe được tháo ra để thay lốp, cân bằng hoặc thực hiện các công việc bảo dưỡng khác, việc lắp lại đúng vị trí và siết ốc theo thông số của nhà sản xuất là yêu cầu quan trọng. Nếu lực siết không đủ, bánh xe có thể xuất hiện độ rơ, rung lắc và gây tải bất thường lên các chi tiết liên kết. Trong trường hợp nghiêm trọng, bánh xe có thể bị bung khỏi xe khi đang di chuyển.

Ngược lại, siết quá chặt cũng có thể làm hỏng ren hoặc bu lông, đai ốc. Vì vậy, thao tác này không nên chỉ dựa vào cảm giác của người thợ mà cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và lực siết quy định.

Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với người sử dụng ô tô sau khi thực hiện các dịch vụ liên quan đến bánh xe. Những dấu hiệu như xe rung bất thường, bánh chao đảo hoặc xuất hiện tiếng động lạ cần được chú ý, đặc biệt khi chúng xuất hiện ngay sau khi thay lốp hay tháo lắp bánh.

Nếu phát hiện những biểu hiện này khi đang chạy, tài xế nên giảm tốc độ từ từ, giữ hướng lái ổn định và tìm vị trí an toàn để dừng xe.

Không nên tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao để chờ xem hiện tượng có tự hết hay không. Sau khi dừng, cần kiểm tra và gọi hỗ trợ kỹ thuật nếu nghi ngờ bánh xe hoặc hệ thống liên kết gặp vấn đề.

Với các gara, việc kiểm tra lực siết sau khi lắp bánh là công đoạn không thể xem nhẹ. Người dùng cũng có thể chủ động hỏi về quy trình kiểm tra trước khi nhận xe, nhất là sau những lần bảo dưỡng có tháo bánh.

Trong sự cố Mahindra Thar nói trên, việc không có người bị thương là điều may mắn. Nếu bánh xe lăn vào phương tiện khác hoặc khiến tài xế mất kiểm soát chiếc SUV, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Theo Cartoq

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