ẤN ĐỘ - Bốn thanh niên đi theo chỉ dẫn của Google Maps vào một con hẻm quá hẹp khiến ô tô mắc kẹt giữa hai bức tường, không thể tiến hoặc lùi. Người dân địa phương phải hỗ trợ giải cứu.

Vụ việc xảy ra tối 14/10 tại khu vực gần Semmangali, thuộc Melpuram, gần thị trấn Arumanai, huyện Kanniyakumari, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Theo DT Next, bốn thanh niên xuất phát từ Adoor, bang Kerala, để đến Kulasekarapattinam. Trong hành trình, nhóm sử dụng Google Maps để tìm đường nhưng bị ứng dụng dẫn vào một con hẻm hẹp, chỉ đủ chỗ cho xe máy di chuyển.

Khi đi sâu vào bên trong, chiếc ô tô bị mắc kẹt giữa hai bức tường. Không gian chật hẹp khiến tài xế không thể tiến lên hoặc lùi xe để thoát ra. Những người trên xe cũng gặp khó khăn khi tìm cách ra ngoài.

Phát hiện chiếc xe gặp nạn, người dân địa phương nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhiều người cùng tìm cách đẩy xe ra khỏi con hẻm. Sau nhiều nỗ lực, chiếc ô tô được đưa trở lại đường lớn.

Các nhân viên thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Kuzhithurai cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý vụ việc. Bốn thanh niên sau đó được đưa ra khỏi khu vực an toàn. Vụ việc không được nguồn tin đề cập có người bị thương.

Theo lời kể của nhóm thanh niên, họ đi nhầm đường khi làm theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ trên điện thoại.

Sự việc là lời nhắc nhở về việc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng dẫn đường. Google Maps có thể đề xuất tuyến đường dựa trên dữ liệu bản đồ, nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ tình trạng thực tế, độ rộng mặt đường hoặc khả năng lưu thông của từng loại phương tiện.

Khi đi vào khu vực lạ, tài xế nên quan sát biển báo, đánh giá độ rộng đường và đối chiếu chỉ dẫn trên bản đồ với tình hình thực tế. Nếu tuyến đường phía trước quá hẹp hoặc không phù hợp với ô tô, cần dừng lại ở vị trí an toàn để kiểm tra và chọn lộ trình khác, thay vì cố đi sâu vào ngõ cụt. Khi xe đã mắc kẹt, không nên cố tăng ga hoặc đánh lái liên tục vì có thể làm xe va quệt, hư hỏng và khiến việc giải cứu khó khăn hơn.

Theo Dtnext

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