Ngày 2/4, ca sĩ Bảo Anh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tự sự trên trang cá nhân. Sau thời gian dài tập trung cho thiên chức làm mẹ, giọng ca Anh muốn em sống sao lần đầu đối diện với những góc khuất trong tâm hồn. Cô thừa nhận câu nói: "Mình ổn" từng là lời nói dối đẹp đẽ nhất của bản thân để che đậy những chênh vênh suốt 3 năm làm mẹ đơn thân.

Hành trình đơn độc nuôi con của Bảo Anh không chỉ có niềm vui mà còn là những lần mất phương hướng. Nữ ca sĩ từng tự trách và trừng phạt bản thân vì những lựa chọn trong quá khứ. Áp lực về hai chữ "trọn vẹn" trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất, không phải cho chính cô mà vì lo sợ con gái Misumi thiệt thòi khi thiếu vắng một gia đình hoàn hảo theo định nghĩa cũ trước khi cô học cách chấp nhận thực tại.

Tuy nhiên, thông điệp lớn nhất mà Bảo Anh muốn lan tỏa chính là sự chữa lành. Cô nhắn nhủ con gái lớn lên không cần phải mặc cảm hay giận dữ vì hoàn cảnh gia đình. Theo nữ ca sĩ, gia đình không nằm ở cấu trúc đủ đầy cha mẹ mà là nơi mỗi thành viên nhận được tình thương đúng cách. Với Bảo Anh, hạnh phúc không phải là cố gắng giữ một người ở lại bên mình bằng mọi giá mà là giữ được sự bình yên, tự tại trong trái tim.

"Em bé à… Mẹ yêu em rất nhiều, mẹ không hoàn hảo và nhiều thiếu sót nhưng có một điều chắc chắn là mẹ sẽ ôm em mỗi khi em buồn mà không cần biết lý do. Mẹ sẽ hiện diện và lắng nghe em mọi lúc khi có thể. Dù cuộc đời có đưa em đi xa đến đâu thì trong tim mẹ luôn có một cánh cửa mở sẵn cho em trở về", Bảo Anh nhắn nhủ con gái.

Những năm qua, khán giả thấy một Bảo Anh mặn mà và điềm tĩnh hơn. Cô từng chia sẻ việc có con khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn, từ một nghệ sĩ thích bay nhảy trở thành người mẹ luôn vội vàng về nhà sau mỗi show diễn tại TPHCM để tự tay chăm sóc cho con. Dù danh tính cha đứa bé vẫn được giữ kín và từng đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt, Bảo Anh chọn cách im lặng để bảo vệ sự bình yên cho gia đình nhỏ.

