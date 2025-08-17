Ở tập 12 của Em xinh say hi, 16 "em xinh" bước vào chung kết, mang tới tiết mục cá nhân và 4 tiết mục nhóm.

Phương Mỹ Chi trình diễn Ếch ngoài đáy giếng, ca khúc được biến tấu từ bài hát thiếu nhi, thể hiện tinh thần khám phá, vượt qua vùng an toàn với thông điệp "Việc gì mình cũng dám/ Do em biết mình là người Việt Nam". Nữ ca sĩ lồng ghép tình yêu quê hương, đất nước với những hình ảnh như cánh đồng xanh, điệu hò, lần đầu thể hiện khả năng chơi guitar điện.

Sân khấu có những biểu tượng gắn với sự nghiệp Phương Mỹ Chi: Áo bà ba, đĩa CD, ống nhòm, con cò, micro.

Bảo Anh xuất hiện với trang phục xẻ sâu táo bạo, vừa nhảy, vừa hát tự tin sau thời gian bị nhận xét "mất lửa" khi tham gia Em xinh say hi. Tiết mục Cô ấy không yêu anh mang quan điểm yêu của Bảo Anh: Khi không còn phù hợp, người phụ nữ cần học cách rời đi, không dành tình yêu vô điều kiện cho đối phương.

Bảo Anh thừa nhận "bỏ quên" bản thân trong thời gian dài trước khi tham gia chương trình, được truyền năng lượng tích cực sau khi gặp 30 "em xinh".

MC Trấn Thành ví Bảo Anh như Britney Spears, với thần thái của nghệ sĩ đã 'chinh chiến lâu năm'.

Lamoon phát huy thế mạnh nhạc dân tộc với sân khấu được dàn dựng hoành tráng. Nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc đầm có tà dài chục mét như một tấm màn lớn, với dàn vũ công ẩn mình bên trong, tạo hiệu ứng vũ đạo ấn tượng.

Ca khúc Dương gian xoay quanh âm - dương tương thông - yếu tố cấu thành nên dương gian trong quan điểm người Việt. Các "em xinh" hài hước nhận xét Lamoon như cô giáo đang giảng bài môn Ngữ Văn.

Lamoon được khen ngợi khi đầu tư không chỉ sân khấu, mà còn cho ý nghĩa, nội dung bài hát.

Lâm Bảo Ngọc hát, rap, nhảy với kiếm, biểu diễn mạo hiểm khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ biểu diễn toàn năng, không đơn thuần là giọng ca nội lực. Sau tiết mục, cô bật khóc.

MAIQUINN trở lại với hình ảnh mạnh mẽ. Điểm nhấn của tiết mục là màn chơi trống Conga đánh tay của nữ ca sĩ cùng một nghệ sĩ trống ngoại quốc, mang tới phong cách Châu Phi - Mỹ Latin đặc sắc. MAIQUINN còn thể hiện khả năng rap, chơi guitar, nhào lộn, xoạc chân ấn tượng.

Lâm Bảo Ngọc, MAIQUINN thể hiện sự đa tài.

52Hz vừa hát, vừa chơi guitar, nhảy đôi với bạn diễn trong tiết mục đậm chất cổ tích, mang nghệ sĩ violin Bùi Khang Duy, nghệ sĩ piano Đoàn Minh Vũ - cũng là anh trai của cô lên sân khấu. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ, đây là món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng người ông đã mất vào ngày cô được chồng cầu hôn.

Em Xinh Juky San mang đến tiết mục sâu lắng, tập trung vào việc thể hiện giọng ca với nhiều đoạn ngân phức tạp, nốt cao, kết hợp khiêu vũ cùng bạn diễn.

Saabirose, 52Hz và Juky San.

Tối nay, 8 "em xinh" còn lại sẽ trình diễn cá nhân. Quán quân, á quân và Best 5 (Nhóm nhạc gồm 5 thành viên xuất sắc) của Em xinh say hi sẽ được công bố vào tuần sau.

Ảnh, video: BTC