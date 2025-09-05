Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh công khai về ồn ào đời tư có liên quan ca sĩ Bảo Anh và chồng cũ - ông bầu Quang Huy.

Cụ thể, 7 năm trước, lúc dấy lên bàn tán chuyện quan hệ hôn nhân giữa Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy rạn nứt, có tin đồn ca sĩ Bảo Anh là người thứ 3. Một số tài khoản còn đăng nội dung "Bảo Anh bị Phạm Quỳnh Anh đánh ghen ở khách sạn".

Lúc đó, Bảo Anh phủ nhận tin đồn bằng cách đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Phạm Quỳnh Anh. Theo bức ảnh, khi Bảo Anh đề cập tin đồn, Phạm Quỳnh Anh phản hồi khá hờ hững: "Đểu thế".

Ngoài Bảo Anh, cả Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đều giữ im lặng. Vì tin đồn không được làm rõ, Bảo Anh bị mang tiếng là người thứ 3, bị công kích suốt thời gian dài.

Theo thời gian, người dùng mạng dần chuyển mũi dùi sang Phạm Quỳnh Anh, công kích cô từ đó đến nay.

Sau 7 năm, Phạm Quỳnh Anh lần đầu nói khi ấy chọn im lặng vì tin đồn xuất phát từ một vài bình luận trên mạng xã hội.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh. Ảnh: FBNV

"Tôi không làm việc đó, không hiểu rõ cũng không liên quan vì khi ấy tôi và anh Quang Huy đã ly thân. Và khi không liên quan, trách nhiệm giải thích không thể thuộc về tôi mà phải từ những người liên quan trực tiếp trong câu chuyện chứ? Tôi biết gì về chuyện đó mà lên tiếng?", ca sĩ viết.

Thời điểm đó, Phạm Quỳnh Anh đang chật vật thu xếp cuộc sống hậu ly hôn; ngoài ra cũng muốn giữ im lặng để bảo vệ các con.

Không chỉ người dùng mạng, cô còn chịu không ít tổn thương từ những người thân trong gia đình ca sĩ Bảo Anh.

Phạm Quỳnh Anh trải lòng: "Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay 'giở trò dơ bẩn để quay lại showbiz' vô cùng ám ảnh, vẫn còn văng vẳng trong đầu và thực sự chạm đến tự trọng của tôi. Đã nhiều lần muốn nói ra nhưng tôi giữ lại vì hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị, mất bình tĩnh là điều tất nhiên".

Về ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa đôi bên do Bảo Anh đăng, Phạm Quỳnh Anh nói đàn em chụp không đầy đủ.

Các bức ảnh chụp toàn bộ tin nhắn cho thấy sau câu "Đểu thế", hai người vẫn tiếp tục trò chuyện với thái độ khá vui vẻ, thoải mái. Phạm Quỳnh Anh còn mời Bảo Anh sang nhà chơi với con gái.

Ca sĩ Bảo Anh từng thân thiết với Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy. Ảnh: Tư liệu

"Từ 'đểu thế' với người Bắc như tôi đơn giản là câu cửa miệng, cảm thán rất bình thường nhưng bị nâng cao quan điểm, bẻ cong sự thật và đẩy sự việc lên cao, cũng 'nhờ' vào sự dẫn dắt từ một bộ phận cộng đồng mạng", nữ ca sĩ bức xúc.

Phạm Quỳnh Anh nói vì ồn ào đời tư, cô và gia đình đã bị công kích "tăng theo cấp số nhân" suốt 7 năm, chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt khó tưởng tượng.

Về mối quan hệ với Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh cảm ơn cô lên tiếng giúp mình. Bảy năm nay, hai người chưa có dịp ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Theo cô, cả hai đều là nạn nhân của sự dẫn dắt từ mạng xã hội.

Phạm Quỳnh Anh nói thêm cô và Bảo Anh đều đã có hành trình mới, cuộc sống mới. Cô mong một bộ phận người dùng mạng không nên "mắc kẹt lại trong câu chuyện quá khứ với sự hung hãn vô lý" cũng như để đôi bên sống yên.

Trước đó, cùng ngày 4/9, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ đăng đàn xin người dùng mạng dừng công kích ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và các con, khép lại quá khứ không vui giữa đôi bên.

Phạm Quỳnh Anh hát "Bờ vai hay bờ vực?"

Mi Lê